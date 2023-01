¡No pongas en riesgo tu salud! ten cuidado al reutilizar el aceite

Es recomendable variar entre los diferentes tipos de aceite: oliva, girasol, coco y palma. No hay que tenerle miedo a las grasas, pero no debemos excedernos. A la hora de preparar frituras no podemos dejar que el aceite se queme porque las sustancias que se producen no son buenas para la salud.

Cuando fritamos los alimentos es importante que el aceite este en la temperatura adecuada, para comprobarlo podemos poner en el aceite un pedazo de pan. Pero, ¿qué hacemos con el aceite que sobró? Si crees que se puede reciclar usa una rama de perejil o cascara de limón para que el aceite quede más limpio. De lo contrario evita botarlo por la cañería porque es muy contaminante, lo que se puede hacer es re envasarlo en una botella y reciclarlo.

Publicidad