Su amuleto es un tatuaje grande que tiene en el hombro y que le recuerda en todo momento a su hermano Elver, un instructor de las Fuerzas Especiales de Colombia, paracaidista y pentatleta, que murió hace seis años en un accidente de tránsito, cuando apenas cumplía 30.

A los 17 años, este joven que tiene ahora 28, ya era un deportista de alto rendimiento. Fue campeón universitario de taekwondo y subcampeón distrital en este mismo deporte. “Mi pasión siempre han sido las artes marciales, porque siempre he querido estar en capacidad de actuar a favor de mí y de alguien. He desarrollado diferentes destrezas, actitudes y características que me dan ventaja en momentos críticos”.

El 'Ninja’ se graduó como comunicador social y periodista, pero su verdadera pasión es la actuación. Actualmente vive en México, en donde trabaja como actor o como doble de riesgo en producciones audiovisuales. “He tenido que hacer muchos sacrificios en México, dormía en el piso y comía arroz todos los días. Fue muy difícil al principio, pero ahora estoy muy contento con mi vida allá”.