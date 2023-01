Mile es una deportista consagrada desde que tenía nueve años. Empezó con el patinaje. Tenía la ilusión de ser una de las mejores corredoras del mundo, pero las casualidades de la vida la llevaron a convertirse en ciclista profesional. “Cuando patinaba, un entrenador de ciclismo me invitó a competir por Bogotá en un nacional porque no tenían competidoras. En esa ocasión quedé campeona en un deporte que no era el mío”.

Más de 20 veces ha sido campeona nacional de ciclismo de pista y es medallista internacional en copas del mundo. Milena es Selección Colombia en ciclismo profesional y es la mejor en su modalidad. También es deportista de alto rendimiento y ciclo olímpico.

Pese a que, a principios de 2014 sufrió un infarto cerebral, causado por un problema en el corazón, en noviembre de ese mismo año se coronó como la reina de los Juegos Nacionales en ciclismo. Ganó tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en ese certamen.

Es por eso que no acepta que le hablen de imposibles, pues ella misma desafió todos los pronósticos que le daban sobre su salud. Fue campeona del mundo en ese mismo año, subcampeona mundial; sub campeona bolivariana, centroamericana y panamericana y multimedallista nacional.