Beto Villa interpreta a Ramón Abuebara en Polvo Carnavalero y en los primeros capítulos lo vimos haciendo parte del Carnaval de Barranquilla. Él asegura que no es fácil llevar el rostro pintado, el calor lo hace molesto e incluso no puede saludar a nadie en la mejilla para cuidar que no se le caiga el maquillaje.