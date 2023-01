Ismael Herrera

Dueño y señor de la aseguradora Granseguros. Alto ejecutivo, muy inteligente, un As para los negocios. Sabe lo que es el éxito, las buenas maneras y el lujo. Es atractivo, elegante y un gran cínico. Tiene un humor negro que muchos confunden con crueldad, pero se trata solo de un hombre que no tiene problema en decir la verdad. Cree en la razón y tiene como premisa que “el que pide consejos siempre se equivoca”. Fue un esposo ejemplar de su adorada Clotilde, pero al perderla, perdió también el poco idealismo que le quedaba en la vida. Mal perdedor.

Ahora no cree ni en su sombra. Ha ganado en todo excepto en educar bien a sus dos hijos, Magdalena y Escobita. Son sus dos lunares en la vida, la primera nunca pudo encontrar un lugar en el mundo, ni un trabajo, ni un estudio ni un marido y el segundo, es un as para los negocios… ilegales. Pero sin Clotilde a Ismael no le ha temblado la mano para ponerlos en su sitio, quiere darles una lección, enseñarles a crecer. O al menos dejarles en claro que mientras que él pueda no les dejará nada para que dilapiden.