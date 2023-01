Gustavo Torres, alias Gus, es el mejor amigo de Alejandro, ‘el papá de los cachacos’. Es un hombre ñoño y recatado que solo le bastanta cinco minutos bajo el sol para estar rojo todo el año.

El calor le produce sarpullido, los moscos lo muelen cada vez que atraviesa un peaje, el ron le sienta pésimo y es de esos que no baila ni porque lo agarren a palo.

Publicidad

Sin embargo, y a diferencia de la familia de María José, no es que él no quiera la costa, es la costa no lo quiere a él. Cada vez que viaja a Barranquilla, sin importar su buen ánimo, termina pasándole algo malo, los mariscos lo intoxican, el agua le cae pesada, le da chicunguña y zica, el sol lo quema y hasta un aguamala lo pica.

Gustavo presentó a María José y Alejo y desde entonces siempre ha mirado a la mujer de su mejor amigo con otros ojos. Incluso, después de una noche de copas, en la que Alejo está enfrentando a su amor caribeño, Gus y Majo terminaran en la cama, situación que ella olvidará y Gus convertirá en un recuerdo que lo abrumará cada día.

Cuando conozca a Lorna, la medio hermana de Alejo, su corazón también se verá enfrentado entre el mar y la montaña, decisión que no le resultara sencilla.