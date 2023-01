Estudio muestra que 8 de cada 10 viajeros colombianos usa la tecnología para viajar

Una nueva investigación de Booking.com, líder mundial en conectar viajeros de todo el mundo con la oferta más amplia de alojamientos increíbles, reveló que para los viajeros colombianos el uso de la tecnología resulta muy útil a la hora de ser más espontáneo durante su estancia en otro país, el 76 % de los viajeros utiliza la tecnología a menudo para viajar sin encontrar barreras, el 74 % para averiguar datos cuando están en un destino que es desconocido, el 71 % para encontrar información local, el 37%, para ocio y entretenimiento; y el 31%, para cambiar de destino o buscar nuevas experiencias.

El 10 % de los viajeros colombianos encuestados aseguró que planificar los viajes de acuerdo a las tareas de día a día es la mejor manera de descubrir cosas nuevas y lograr tener una mejor oportunidad de viaje. Igualmente, el 19 % se siente seguro de ser el organizador de los planes durante su tiempo de vacaciones.

Sin embargo, a pesar de tener un sinfín de beneficios en la tecnología, Booking.com en su estudio revela que cuatro de cada cinco viajeros (82 %) comete errores a la hora de ejecutar su viaje, tales como no entender bien las instrucciones y perderse 34 %, empacar mal la maleta, es decir, llevar ropa inadecuada 33 %, demostrar su desconocimiento en el país y tener que pagar más por servicios cotidianos 32 %, usar mal las palabras del idioma local (24 %), no expresarse bien a la hora de pedir algún servicio en un restaurante 21 % y no tener en cuenta los comentarios del alojamiento antes de reservar con Booking.com (19 %).

No obstante, de los errores, los colombianos afirman que equivocarse forma parte de la experiencia, los viajeros asumen los errores y aprenden de ellos para tener mejores experiencias. La mitad (55 %) cree que equivocarse forma parte de viajar y el 49 % lo encuentra divertido, para los viajeros globales esta cifra es de 32 %.

La tecnología es un factor importante para la Generación Z. Tanto es así que el 39% de los viajeros entre 18 y 24 años no se esfuerza por hablar el idioma local, por lo que encuentra necesario el uso de aplicaciones tecnológicas como traductores. El 33 % de los encuestados pertenecientes a la generación Z afirmó que no le gusta la sensación de estar aislado del resto del mundo, porcentaje que sube hasta un 42 % en el caso del grupo de edad de los Millenials (20 a 40 años). A la mitad de los encuestados (50 %) le gusta viajar a un sitio remoto porque considera que el propio viaje es una aventura y le gusta los paisajes vírgenes y sin explotar, este porcentaje se mantiene para los viajeros de más de 65 años, con un 49 % de preferencia por los paisajes intactos.

Esta investigación encargada por Booking.com se llevó a cabo de forma independiente con la participación de una muestra de personas mayores de edad que hubiesen viajado en los últimos 12 meses o tuvieran pensado hacerlo en los próximos 12 meses. En total, 20.500 personas participaron en la encuesta (más de 1.000 participantes de Australia, Alemania, Francia, España, Italia, China, Brasil, India, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Indonesia y Colombia, y más de 500 de Japón, Nueva Zelanda, Tailandia, Argentina, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Hong Kong, Croacia, Taiwán, México, Países Bajos, Suecia, Singapur e Israel). Los participantes completaron una encuesta online en marzo de 2018.

