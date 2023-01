Efraín Otero

Es un sahagunense, muestra del colombiano intachable, que cree en las cosas ganadas con trabajo y esfuerzo porque creció cultivando el campo. No soporta la bullaranga de la puya, sólo escucha paseos vallenatos y a muy bajo volumen, como le enseñó su mamá. Inició estudios de Derecho, porque soñaba ser un político honesto para ayudar a su región.

De su paso por la Academia, le quedó el hablar rimbombante, propio de las elucubraciones sobre el sentido de la moral, la ética y la justicia. Sus aspiraciones se frustraron, cuando se vio afectado por un desfalco del alcalde del pueblo, donde trabajaba como personero. Entonces, tuvo que empacar sus corotos y salir desterrado con su mujer y su niño que todavía ni caminaba. Ama a su esposa con la misma intensidad que el primer día.

Empezó como Operario en MH hace 27 años. Gracias a su cumplimiento y honorabilidad, la empresa le financió un curso que lo llevó a ser Jefe de Bodega. Aprovechó el plan de vivienda para empleados con familia que creó la empresa. La niña nació un año después del hijo de su compadre Silvio, que le sirvió de padrino. Ha recibido el apoyo de sus papás, Jacobo y Adela, para sacar la familia adelante. Ellos le dieron los últimos ahorros para comprar una camionetica Break 18, a la que consiente, como si fuera otro miembro de la familia. Con ella, hace los repartos del negocio familiar. Se siente en deuda con sus padres y su esposa, por no haberles devuelto todavía, todo lo que han hecho por él. Trabaja para lograrlo, sin prisa, pero sin pausa. No cree en los golpes de suerte y no sabría qué hacer si recibe uno inesperado.