Día 4: Iván tiene sentimientos encontrados por su trabajo como conductor de reality

Sí señores, aquí no puedo ser el presentador bonachón y querendón que todos conocemos (ustedes y yo), el que las abraza y las picotea a todas. NO! aquí No! porque son 12 parejas y cualquier muestra de afecto puede ser mal interpretada, puede verse como preferencia por X o Y pareja.

Y les confieso que más de una vez he sentido ganas de abrazarlos y darles consuelo para que tomen fuerzas y puedan continuar... pero no puedo y eso ha sido frustrante, pero es parte del aprendizaje.

Po ejemplo, ver llegar a Karen y Sandra (LAS MODELOS) tan ilusionadas con ser las primeras de la carrera, con esas ganas de ganarse la tercera inmunidad para tener los privilegios de una buena ducha, comida, cama, las comodidades básicas de la vida que aquí se añoran. Se me arrugó el alma, sobretodo porque no les podía derrumbar su ilusión, no les podía decir que NO eran las primeras, no les podía decir que se callaran, no! tenía que dejarlas hablar, dejarlas volar, dejarlas soñar y que luego abrieran el libro, que vieran la realidad.

Termina la grabación, fue un día de emociones fuertes, de picos y bajos, de alegrías y mucho llanto... vamos a descansar, la camita nos espera.

ya les seguiré contando.