¿Cómo comprar y almacenar el limón, el brócoli y la coliflor?

En la cocina nunca pueden faltar estos tres alimentos para hacer diferentes recetas a la hora de sorprender a nuestros comensales. Por esto, se debe tener mucho cuidado a la hora de comprarlos en los supermercados y la forma en la que las guardamos en nuestros hogares.

A la hora de comprar los limones no debemos elegirlos por su brillo, ya que en algunos lugares los limpian con un aceite para poder venderlos, por lo que debemos elegir un limón firme pero no muy duro, ya que si la piel está bastante rígida puede que no estén jugosos.

Publicidad



El brócoli y la coliflor son muy similares, por lo que hay que estar atentos de su color y el tallo, ya que por medio de estos detalles nos damos cuenta si están frescos e hidratados. Para los tres alimentos es recomendable guardarlos en la parte inferior de la nevera envueltos en papel vinipel.