Carlos Puello

Carlos es el papá de Elizabeth y uno de los políticos más importantes de la región. Un hombre recio, duro, que no acepta nunca que le digan que no. Sobre Carlos pesan miles de acusaciones, unos dicen que está relacionado con los grupos paramilitares, otros que utiliza su posición para favorecer a los empresarios que lo eligieron, etc., y la verdad es que Carlos tiene secretos, muchos secretos.

Este hombre está casado con Claudia Escamilla, una hermosa mujer (ex reina de belleza) con la que en este momento de su vida sostiene una relación puramente formal. Si no se han separado es porque Carlos vive muy ocupado como para pensar en eso y porque, a pesar de las distancias, aún siguen teniendo algo en común: el gran amor que sienten por Elizabeth.

Si Carlos tiene un punto débil es el amor incondicional que siente por su pequeña. Para él, Elizabeth es todo, su luz, su luna, su cielo, sus estrellas y está dispuesto a hacer lo que sea para que ella este bien.