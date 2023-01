Bony amenaza a Majo con contar la verdad si no le ayuda a pasar su curso

Bony nunca ha sido el más aplicado con el estudio y esta vez no es la excepción, el costeño por darle gusto a su abuela y a su mamá empezó a estudiar para ser camillero pero las cosas no van nada bien, no asiste a clases y es muy desaplicado.

Al verse en la cuerda floja le pide ayuda a María José para aprobar el curso pero ella se niega. Bony decide amenazarla con que va a contar toda la verdad de sus planes para separar a Eli de Alejo si no accede a utilizar su autoridad para ayudarlo.