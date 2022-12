Avances de "Mujeres al Límite"

Lunes 20 de febrero

Accidente de amor

Protagonista: Giselle Souda Juliana es la esposa de Camilo y en un accidente automovilístico, que se da cuando ella va al volante, el hombre queda paralítico. Aunque él se ha dado por vencido, ella le consigue a la mejor terapeuta. Se trata de Milena, de quien su esposo comienza a enamorarse. Por su parte, Juliana comienza una relación con Fernando y tiene que tomar la decisión de comenzar una nueva y emocionante relación dejando a su esposo o continuar con él y apoyarlo hasta la vejez con su incapacidad.

Martes 21 de febrero

Cara y Sello

Protagonista: Jenny Vargas

Abigail es una exitosa corredora de finca raíz de 38 años que ha decidido no casarse y darle toda la prioridad a su carrera profesional. Es una mujer que lo tiene todo bajo control, incluso a sus dos amantes a quienes maneja con tanta inteligencia que el uno no sabe de la existencia del otro. Gracias a su condición de independencia, Abigaíl es seleccionada por su empresa para dirigir la oficina de Miami cuando se entera que está embarazada. La mujer debe escoger entre su carrera, su libertad, o su hijo.

Miércoles 22 de febrero

La nueva Rica

Protagonista: Alejandra Ayerbe

Luciana Alameda es una joven humilde que trabaja arreglando casas, pensando en el futuro del bebé que está esperando. La mujer comienza a trabajar con Ignacio, un artista plástico que es presionado por su adinerada familia para que ejerza una profesión y deje su vida de "vagancia". Para quitarse a su familia de encima, Ignacio les dice que ya se ha organizado e incluso que ya tiene una novia llamada Luciana. Luciana debe tomar la decisión de revelar la verdad o no hacerlo y asegurar el futuro económico de su hijo.

Jueves 23 de febrero

Salvando el Pellejo

Protagonista: Paola Cano

Lina es una joven de 17 años que ama a su madre aunque sus roles están invertidos pues es la niña quien maneja el hogar. Irene, su madre, quien fue reina de belleza, no piensa más que en su apariencia ya no ama a su esposo, quien vive en Estados Unidos y les envía una mesada mensual para mantenerse. En una de sus salidas, Irene conoce a Ignacio, un hombre joven y adinerado de quien ella se enamora. Simultáneamente, Lina se enamora de Gerardo, hijo de Ignacio y comienza una relación furtiva con el joven a quien ella no quiere revelarle que es la hija de Irene.

Viernes 24 de febrero

El secreto de los caballero

Protagonista: Caro Molina

Sandra es una joven heredera de la multimillonaria empresa de su padre, Octavio, a quien admira por ser un empresario hábil y arriesgado en los negocios. Tras la intempestiva muerte de Octavio, Sandra toma las riendas de la empresa descubriendo que los socios estaban robando a su padre pero más allá se entera que la empresa estaba funcionando con dineros sucios. La joven se ve en el dilema de continuar adelante y esconder la realidad de su empresa o denunciar a los socios arriesgándose a perderlo todo.