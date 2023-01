La Academia está lista para promover películas: Ethan Coen

“En este tema me declaro un poco ignorante. En Estados Unidos, muchas películas de Netflix se ven primero en cine antes de que sea lanzada en la plataforma. Así que me parece extraño que no se premien películas de esta plataforma. La Academia está hecha para promover películas, para darlas a conocer y no debe excluirse ningún material”.

Ethan Coen habla sobre su experiencia de trabajar con su hermano y asegura que no saben cómo lo hacen, pues trabajan de manera inconsciente. “Escribimos juntos y luego rodamos juntos”.

“Es genial, todas son películas buenas. Cinco años seguidos, increíble”, dice Coen sobre la racha ganadora mexicana en los Premios Óscar.

En otras noticias:

Lleno absoluto en proyección de ‘Niña errante’ en el Ficci 2019

El filme dirigido por Rubén Mendoza ha acaparado la atención de los asistentes no solo en la inauguración de la edición 59 festival sino en cada función.

“Fue una ceremonia eléctrica, con mucha fuerza y mucho poder. Muchas personas acercándose a las chicas para expresarles cuán representadas se sintieron, lo bien retratadas”, dijo Mendoza sobre la presentación de la cinta.

Varios tributos a personajes de la industria del cine engalanaron esta jornada del festival en Cartagena.

Además, conversamos con la actriz Brie Larson, protagonista de la cinta Capitana Marvel.

Les tenemos los adelantos de lo nuevo de la gran pantalla. Acompáñenos.