Aquiles Barraza amenaza a Lola Carrero con matarla si no se va de su casa Con ayuda de un arma, Aquiles acorrala a Lola y le pide que se vaya de inmediato, pues no quiere vivir con alguien que no confía en él. Finalmente, Barraza deja de lado su furia y confiesa que su sueño era envejecer al lado de Carrero.