Sin Nombre, grupo de Arelys Henao, juega a 'Quién es más probable' detrás de cámaras

Una de las agrupaciones de Arelys Henao aún queda mucho por cantar que más ha dado de que hablar es precisamente Sin Nombre, conformado por Adelaida, la sobrina de ‘La Reina de la Música Popular’, y dos amigos.

Este trío de artistas, además de apostarle al género urbano, ha destacado debido a que están inmersos en un triángulo amoroso que les ha ocasionado varios problemas dentro de la historia. En diálogo con Caracoltv.com, Isabella Rodríguez, Laura Taylor y Andy Múnera se le miden a salir de sus personajes y realizar una divertida dinámica.

Mira también: Laura Taylor, de Arelys Henao, conoció a su progenitor hasta los 10 años: "no me nacía decirle papá"



¿Quién es más probable que…?

Los actores inician mencionando que el intérprete de Robbi tiene mayores oportunidades de llegar tarde a uno de los llamados que hace la producción para dar inicios con las grabaciones o fallar en alguna coreografía que estén llevando a cabo.

“No, la verdad los tres. Laura también. No, aquí coordinación no hay mucha”, confiesan de manera jocosa.

No te pierdas: Laura Taylor, de Arelys Henao, toma como inspiración a famosa actriz de Hollywood, ¿se parecen?

Por su parte, la joven que da vida a la hija de Yazmín es acusada de enamorarse más fácilmente que los otros integrantes del conjunto musical, lo que incluso la toma por sorpresa a ella misma.

Publicidad

Posteriormente, la mujer que presta su piel a Lina en la bioserie acepta tener un poco menos de puntos que Múnera y es señalada de tener mayores probabilidades de escaparse de la casa, a pesar de que desde hace bastante tiempo es independiente.

Te puede interesar: Mateo Osto revela por qué no se puede trabajar con los hermanos Urrego de Arelys Henao

“Ahora nosotros los queremos conocer a ustedes, así que coméntennos qué cosas de estas harían”, agrega Rodríguez para dar por terminada la actividad.

Publicidad

Por último, aprovechan el espacio para extender una invitación a todos los seguidores de lo popular y las buenas historias a conectarse con el gran final de Arelys Henao este lunes 14 de abril a las 9:30 p.m., después del episodio del Desafío 20 años.

No te pierdas Arelys Henao, aún queda mucho por cantar en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.