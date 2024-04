Laura Taylor, de Arelys Henao, toma como inspiración a famosa actriz de Hollywood, ¿se parecen?

Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, es la producción de Caracol Televisión que tiene conectados a los seguidores del canal con la historia de ‘La Reina de la Música Popular’. Esta bioserie contó con un maravilloso elenco, dentro del que se encuentra la famosa actriz Laura Taylor, quien da vida a Adelaida.



¿En quién se inspira Laura Taylor para actuar?

En diálogo con Caracoltv.com, Taylor asegura que tiene una gran admiración por Cate Blanchett, reconocida por películas como ‘Ocean’s 8’, ‘Thor: Ragnarok’, ‘El curioso caso de Benjamin Botton’ y ‘La Cenicienta’. La mujer de 54 años es originaria de Australia, pero se ha abierto camino en Estados Unidos.

“La amo. O sea, de verdad tengo algo por ella que me parece… No solo como persona porque no la conozco, pero lo que he visto y la calidad, el talento... La admiración es gigante”, expresa en medio del encuentro.

Por otro lado, se pronuncia acerca de sus gustos musicales y asegura que es una seguidora de ídolos extranjeros como Michael Jackson, Guns N’ Roses y Adele, pues siente que exponen muy bien cada uno de sus géneros.

De igual forma, agrega que le teme a los espacios que son muy cerrados y afirma que, contrario a lo que muchos piensan, posee varios gustos culposos en cuanto a comida se refiere.

“Adoro la piña o las frutas con cualquier cosa. Es decir, puedo comer una pizza con uvas, manzana, con lo que haya. Creo que van con todo”, agrega.

Por último, hace extensiva una invitación a los admiradores de la artista a conectarse con la gran final del programa este lunes 15 de abril a las 9:30 p.m., después del episodio del Desafío 20 años, pues así podrán conocer el desenlace de toda la trama.

