Victoria Ortiz revela la anécdota más cómica al grabar Arelys Henao: hay video del detrás de cámaras

Uno de los personajes que más vueltas ha tenido en su trama durante esta segunda temporada de Arelys Henao, además de la protagonista, es Clara Inés, quien es caracterizada por Victoria Ortiz, quien ha demostrado su talento actoral, pues ha logrado que su personaje pasara de ser uno de los más alegres a los que más melodrama contiene.

Sin embargo, no todo fue así para esta actriz durante el rodaje de esta bioserie, quien en definitiva tiene valiosos recuerdos de esta producción, por lo que nos cuenta el que para ella es el más cómico.

Victoria Ortiz cuenta lo más cómico que le pasó siendo Clara Inés

En definitiva, todo el elenco de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, se disfruto el compartir el set, puesto que no solo se convirtieron en una familia, sino que tenían el mismo sentido del humor, por lo que los largos rodajes estuvieron llenos de humor.

Es por ello que Victoria Ortiz, en medio de risas, recuerda la anécdota más chistosa que tiene de esta segunda temporada: "estaba grabando una escena con Jairo Ordóñez, quien interpreta a Baltazar, y resulta que mi personaje Clara Inés pedía una lámpara y ella decía que sabía arreglarla, entonces de eso trataba la escena".

"La estábamos tratando de arreglar y de un momento a otro falló", añade la actriz, quien menciona que justo en el instante en el que ella tenía que decir que la había arreglado este implemento estalló.

¿Quieren ver este instante? En la entrevista podrán ver el video en el cual Victoria Ortiz se asusta y Jairo Ordoñez empieza a bailar para disimular lo acontecido. "Fue un momento muy chistoso. Obviamente ya no estábamos grabando, pero alguien sabía que algo iba a pasar y lo grabó", comenta la intérprete de Clara Inés.

¿Cuál fue el mayor reto de Victoria Ortiz en Arelys Henao?

La actriz que se ha encargado de darle vida a Clara Inés nos explica que fue la personificación del embarazo durante las grabaciones: "el proceso fue complicadísimo, no solo a nivel personal, que mueve muchas cosas, sino el tener que ponerme la barriga, estar con ella 12 horas, me tallaba por acá (la espalda baja)".

A su vez, menciona aquello que hacían detrás de cámaras para lograr que ella se viera como si realmente estuviera esperando un bebé: "poseía 30 calzones debajo de la barriga que me tenía que poner, entonces, yo vivía apretada todo el día, no podía respirar, pues me incomodaba demasiado, pero también me ayudaba mucho para sentir la edad y el peso del personaje, sabiendo que tenía un bebé ahí, por más de que fuera algo de mentira o una almohada con muchas cosas encima".

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.