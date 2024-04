Daniel Mira recordó entre risas cómo fue su primera borrachera cuando era solo un niño

Daniel Mira es uno de los actores que apareció en la primera temporada de la bionovela de Arelys Henao interpretando a Martín, y su regreso para la segunda parte emocionó a los colombianos desde el capítulo de estreno.

A medida que la historia fue avanzando, los televidentes pudieron evidenciar ciertos cambios en el personaje al que Mira le da vida, pues se mostró más oscuro y se dejó llevar por sus problemas a un callejón aparentemente sin salida.

A raíz de la gran aceptación del público con este paisa de 30 años, quisimos conocer más sobre él con preguntas aleatorias sobre diversos temas de su vida personal, donde reveló detalles de sus gustos e incluso su infancia.

En primer lugar, Daniel confiesa que la actuación es una de sus más grandes pasiones y que uno de los hombres que más lo inspira en esta profesión es nada más y nada menos que el gran Al Pacino: "Es de todo mi gusto porque es un actor orgánico y considero que yo también, vamos tirando a lo natural y visceral"

Al preguntarle si prefiere ver películas en casa o ir a cine a ver algún estreno que esté en cartelera, él asume el tema con gracia y de forma pícara confiesa que depende la persona con la que haya acordado este plan.

Si de música se trata, Mira se declara todo un melómano y nombra a ciertos artistas que lo emocionan bastante: Marc Anthony y Andrés Cepeda, aunque no olvida que el reguetón también está en su sangre y admira a J Balvin y a Maluma.

Para finalizar esta dinámica de preguntas random, él recuerda detalles de cómo fue la primera vez que tomó alcohol y se embriagó durante un paseo cuando estaba en el colegio cursando la primaria básica: “Un amigo llevó licor en un tarrito e íbamos tomando sin que los profesores se dieran cuenta...me emborraché y me besé hasta con dos niñas, ustedes no se imaginan".

