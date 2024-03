Cepeda se gozó trabajar 'Día tras Día' con Greeicy y Syntek en La Voz Kids: "son muy chistosos"

Andrés Cepeda ha demostrado por años no solo ser un amante de la buena música, sino también un gran admirador del talento de los niños; por eso, cierra con broche de oro su participación en esta edición de La Voz Kids 2024.

A propósito de la Gran Final del programa, el bogotano usa algunas de sus canciones para referirse a los momentos más divertidos que vivió en la competencia, demostrando que tenía una muy química de trabajo increíble con sus compañeros de set.

¿Cómo fue el ‘Día tras día’ grabando este formato?

La artista asegura que fue muy agradable integrar el grupo de Entrenadores esta vez, debido a que sus colegas aprovecharon cada pequeño momento para volver a conectar con sus niños interiores y de esta manera relacionarse de mejor forma con los participantes.

“Se vive con una gran sonrisa y muchísimas carcajadas. Aleks y Greeicy son muy chistosos. Siempre están tomando del pelo, a mí me gusta hacerles chistes, esconderles las cosas. Me encanta”, agrega de manera jocosa en medio de la entrevista.

Asimismo, menciona que se lleva de esta experiencia “por el resto de su vida” ser parte de un proyecto televisivo en donde todo es positivo porque los menores tienen una personalidad tan genuina que aquello que hacen es tierno ante los ojos de los demás.

Por otro lado, afirma que sin dudarlo dos veces repetiría compartir escenario con los invitados especiales o con los artistas que demuestran su compromiso con sus carreras, pues siente que comparten una energía casi que mágica al fusionar las voces.

Finalmente, se refiere a qué ocurriría con su vida si su paso por la la industria llegara a su fin y tuviera que encontrar una actividad para mantenerse tranquilo el resto de sus días.

“’Si se acaba’ me gustaría retirarme a mi casita de campo y escuchar todos los discos que he coleccionado durante toda la vida”, puntualiza.



Ganador de La Voz Kids 2024:

El participante que se lleva a casa el premio mayor de la producción se definirá en la gran final de La Voz Kids este 22 de marzo a las 8:00 p.m., los colombianos ya pueden votar por su finalista preferido entre La Criollita, Carranga Kids y Matías Hernández.

No te pierdas La Voz Kids en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.