Nelson Camayo no sabía quién era 'La Reina de la Música Popular' cuando lo llamaron de Arelys Henao

Uno de los momentos más emocionantes para cualquier actor es, sin duda, cuando reciben una llamada en donde les informan que tienen la posibilidad de hacer un casting para ser parte de una nueva producción. En esta oportunidad, Nelson Camayo se sincera con Caracoltv.com y confiesa cómo vivió este momento.



Un casting que será muy difícil de olvidar gracias a una particularidad

Camayo inicia la entrevista señalando que se enteró de que estaban interesados en tenerlo en el elenco de la producción mientras estaba grabando una película en Medellín, Antioquia, pues recibió una llamada; no obstante, no entendía bien de qué le estaban hablando.

Mira también: Para Susana Posada estas son tres cosas que cautivarán sobre Gabriela en Arelys Henao

“Yo lo primero que me pregunté es ‘¿quién es Arelys Henao?’ porque no tenía ni idea, yo escucho otra clase de música y el taxista se paró y me volteó a ver ‘cómo así que usted no la conoce’”, explica.

Adicionalmente, confiesa que, aunque sabía que había existido una primera temporada que había sido muy exitosa en Caracol Televisión, no comprendía muy bien por qué a la gente le gustaba tanto, hasta que tuvo la posibilidad de investigar más sobre la vida de la intérprete de temas como ‘Lo pasado pisado’, ‘Amor prohibido’, ‘Un amor nuevo’ y ‘Amante y amigo’.

No te pierdas: Mateo Osto revela cómo construyó a su personaje de Juan Esteban en Arelys Henao: ¿Se parecen?

“Es una historia hermosísima, súper fuerte y tremenda. Preparé el personaje que me propusieron, interesante, me gustan esos personajes de carácter, vine a hacer el casting y quedé”, dice.

Publicidad

Camayo ha tenido el privilegio de demostrar sus habilidades artísticas y trabajar en otros proyectos del canal como Escobar, el patrón del mal, en donde interpretó a un infiltrado del Cartel de Medellín, que pasó de recibir órdenes de ‘El Chili’ y ‘El Topo’ para acatar las recomendaciones del coronel Jiménez.

Te puede interesar: Arelys Henao, 'La Reina de la Música Popular': entre historias y una 'Amarga despedida'

Finalmente, Camayo hizo una extensiva invitación a los seguidores de Caracol Televisión para conectarse con la historia de ‘La Reina de la Música Popular’, conocer cómo ha logrado salir adelante a pesar de los obstáculos y de qué forma pudo conquistar fanáticos a nivel internacional hasta convertirse en una de las figuras más importantes del género.

No te pierdas Arelys Henao, aún queda mucho por cantar en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.

Publicidad

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.