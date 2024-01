Para Susana Posada estas son tres cosas que cautivarán sobre Gabriela en Arelys Henao

Con la historia de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar , no solo hemos podido ser testigos de más de los obstáculos que tuvo que vivir la cantante tanto de forma personal como profesional, sino que han aparecido nuevos personajes fundamentales en esta trama, como Gabriela, quien es interpretada por Susana Posada.

Esta mujer llega para darle un tinte distinto a lo que ocurre con Clara Inés, que es clave en la vida de la cantante de música popular, pues es su mejor amiga y una de las que la ayuda a salir adelante, sin embargo, en esta segunda temporada se ha mostrado a fondo la manera en la que ha tenido que madurar y tomar las riendas de su vida.

Es por ello que Susana Posada nos deja adentrarnos un poco más en su personaje, del cual se enamoró mientras lo interpretaba, para entender un poco más sobre quién es Gabriela y aquello que a los colombianos les va a encantar sobre ella.

Susana Posada confiesa tres detalles sobre Gabriela en Arelys Henao:

La ropa: Definitivamente, para esta actriz el vestuario de su personaje es "divino" , puesto que lo considera bastante elegante, dado que recalca que todos los elementos tienen un toque de este tipo, recalcando que es femenino y a la moda.

La ropa: Definitivamente, para esta actriz el vestuario de su personaje es "divino" , puesto que lo considera bastante elegante, dado que recalca que todos los elementos tienen un toque de este tipo, recalcando que es femenino y a la moda.

Cómo se enfrenta a las adversidades: Para nadie en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, la vida es color de rosa, por lo cual Gabriela tampoco podrá evitar esto, no obstante, para Susana Posada esta mujer "a pesar de los malos momentos que pueda pasar siempre está entera y saca adelante su voluntad y su fuerza . Yo creo que será un ejemplo para muchas de ustedes".

Su familia: Durante toda esta historia, este personaje estará luchando por preservar la unidad de sus seres queridos: "algo que es tan importante hoy en día en nuestra sociedad".

¿Quién es Gabriela en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar?

Gabriela es la esposa de Matías, un viejo amor de Clara Inés en Sabanalarga, quien es proveniente de una familia adinerada y quien ve en la mejor amiga de Arelys Henao no solo a alguien que no progresó en la vida, tal y como ella, sino también una enemiga de su matrimonio, puesto que es consciente de que su marido tuvo fuertes sentimientos por ella en el pasado.

En su intento por no perder al hombre que ama, Gabriela buscará alejar a este par que se reencontró luego de que la mujer decidiera separarse de Fernando Henao, puesto que descubre que están trabajando en el colegio del pueblo, sin embargo, lo que ella no sabe es que Matías no solo la ayudará con otro empleo, sino que le confesará que ella es el verdadero amor de su vida, a pesar de que esté casado.

