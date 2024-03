Laura Taylor tiene la playlist del despecho perfecta para los amantes del rock en español

Los televidentes colombianos han ido conociendo el talento de una joven promesa dentro de la actuación como lo es Laura Taylor, quien se encarga de darle vida a Adelaida en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, ya que se ha encargado de aportarle ese toque diferencia a esta segunda temporada.

Asimismo, su personaje ha pasado por varios matices y situaciones que han hecho que los amantes de esta bionovela estén en una constante montaña rusa de emociones. Y dado que en este punto de la trama la sobrina de la 'Reina del despecho' se encuentra sufriendo por el amor de Robbi, la actriz nos da a conocer una playlist perfecta para cuando el corazón duele.

Playlist del despecho recomendada por Laura Taylor

Como una fiel amante del rock en español, especialmente por el trasfondo y subtexto de sus canciones, Laura Taylor se sale un poco de la música popular para brindarnos otro tipo de temas cuyas letras también pueden funcionar para cuando haya un despecho.

Ante esto, la actriz que se pone en los zapatos de Adelaida en la segunda temporada de Arelys Henao cuenta que: "Mago de Oz usa una mezcla de música etérea y rock, que a las dos las amo, entonces es como un dos en uno".

Estas son las canciones recomendadas por Laura Taylor para sobrellevar un despecho:



'La cantanta del diablo' - Mago de Oz

'Hechizos, pócimas y brujería' - Mago de Oz

'La leyenda del hada y el mago' - Rata Blanca

¿Cuál fue el reto de Laura Taylor al ser una cantante urbana?

En entrevista exclusiva con Caracoltv.com, Laura Taylor relata por qué darle vida a esta joven significó todo un reto, en especial por la música, ya que ella y su personaje tienen gustos muy distintos.

"Yo amo el rock, y mi personaje es afín con el género urbano, y la serie, como saben, está enfocada en la música popular. Fue un poco difícil al principio, ya que nunca he escuchado mucho reguetón y mis amigos me molestaban en las fiestas porque no me sabía la letra de las canciones", expresa inicialmente.

Laura Taylor, quien en la producción canta y baila en varias escenas al ritmo de este género musical, cuenta que tuvo que aprenderse múltiples canciones, lo que resultó siendo una experiencia interesante.

Finalmente, la talentosa actriz comenta: "Fue un gusto adquirido, y es que la música es una forma de conexión muy linda y mueve. Fue un reto chévere por el baile y los movimientos, lo hago con mucho respeto y espero que les guste".

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.