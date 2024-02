Laura Taylor: El reto de interpretar a una artista del género urbano en Arelys Henao

Arelys Henao, aún queda mucho por cantar , sigue conquistando a los colombianos gracias a la historia que muestra y al elenco que los televidentes ven en cada capítulo. Además de contar con actores muy reconocidos y con una extensa trayectoria, en el reparto también hay nuevos talentos, como Laura Taylor, quien en la segunda parte de la bionovela de 'La Reina de la Música Popular' le da vida a Adelaida Hurtado .

El personaje al que esta joven actriz representa es la hija adoptiva de Yazmín y Martín, pero a quien considera su padre es a Fabián - por su cercanía- ya que con Martín tiene constantes roces y peleas. Es rebelde, manipuladora y traviesa, su pasión es la música y su género favorito es el reguetón.

La menor pelea mucho con Yazmín porque ella no está de acuerdo en que cante y vaya a ser como Arelys, y, en cambio, la quiere tener en el taller para que la ayude.

En entrevista exclusiva con Caracoltv.com, Taylor relata por qué darle vida a esta joven significó todo un reto, en especial por la música, ya que ella y su personaje tienen gustos muy distintos.

"Yo amo el rock, y mi personaje es afín con el género urbano, y la serie, como saben, está enfocada en la música popular. Fue un poco difícil al principio, ya que nunca he escuchado mucho reguetón y mis amigos me molestaban en las fiestas porque no me sabía la letra de las canciones", expresa inicialmente.

Laura, quien en la producción canta y baila en varias escenas al ritmo de este género musical, cuenta que tuvo que aprenderse múltiples canciones, lo que resultó siendo una experiencia interesante.

Finalmente, la talentosa actriz comenta: "Fue un gusto adquirido, y es que la música es una forma de conexión muy linda y mueve. Fue un reto chévere por el baile y los movimientos, lo hago con mucho respeto y espero que les guste".

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.