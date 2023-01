¿Te sientes cansado? Conoce los beneficios de la siesta para mejorar tu rendimiento

A veces dormir o descansar no resulta ser una actividad tan sencilla para una gran parte de la población y por diversas razones terminan trasnochando sin necesidad. Esto hace que muchas de las actividades a realizar se conviertan en toda una pesadilla, ya que no es lo mismo cuando no tienes la suficiente energía.

Por esta razón el Dr. Santiago Rojas tiene una recomendación muy importante: tomar la siesta.

Solo basta con menos de 30 minutos para poder relajarnos, reduciendo así el estrés y mejorando tu productividad, por lo tanto, serás más eficiente en tu trabajo e incluso podrás salir más temprano o a tiempo de la oficina.

Tomar la siesta también ayuda a mejorar el aprendizaje, la memoria, mejora la salud, el estado de ánimo y aumenta nuestro estado de alerta.

Sin embargo, no exageres. Dormir más de dos horas como siesta puede aumentar el riesgo de diabetes.