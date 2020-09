Top de aplicaciones para vivir el amor y encender la pasión en tiempos de pandemia

La pandemia ha propiciado un vuelco hacia las herramientas digitales para continuar con las relaciones amorosas con aquellas personas que se quedaron lejos o con las que no, pero que el virus nos impide acercarnos a ellas. Son innumerables los programas que han ayudado durante estos meses a prolongar las relaciones amorosas. Plataformas como Tinder, Ok Cupid Dating, Badoo, Meetic, Shakn, Sapio, Lovoo, Happn, Match.com, Tindog, Adoptaunman, entre otras, han sido un claro ejemplo de ello.

Pero si de herramientas para encender el libido estamos en búsqueda, Julieth Diprieto, sexóloga y escritora de la saga de la Gurú del Sexo, recomienda algunas que pueden ayudar como: Desire, la app del kamasutra, Orgasmometro, Sextastik, 5 minutos de fantasías, Sex Game Roulette, los dados eróticos, Sex Master, Kinki sex , entre otras.

Según la experta, las plataformas como Grindr, Tinder, Ok Cupid Dating, entre otras, se han visto beneficiadas con un incremento de hasta del 150 % en suscripciones, y es que el COVID-19 ha dado para cuestionar acerca de las prioridades en la vida. ¿Acaso quién quiere pasar una pandemia solo?, la respuesta ha sido más que clara: nadie.

Ahora es cuando el ser humano ha comprendido que necesita poco para vivir mucho: un computador, una buena y sincera compañía y una robusta salud son suficiente para sentirse afortunado por estos tiempos

Coquetear en tiempos de distanciamiento social Foto: Getty Images

Mientras estas plataformas se abarrotan de suscripciones diariamente en busca de su media naranja; otros muros como los de las páginas de: Mundosexanuncio, Mil Eróticos, Loquosex, Solocontactos, Pasión.com y Craiglist.org, se están desbordando en mensajes de búsquedas de parejas homo-heterosexuales para chatear, flirtear mensajes, practicar sexting, videollamadas y hasta un ocasional web-striptease que harán definitivamente calentar la ciber-date para que ambos puedan estimularse sexualmente en su debida morada . Todo con el objetivo de que al finalizar la pandemia, el encuentro físico se dé lo más fluido posible entre los primerizos amantes virtuales.

Pero no solo las parejas se están viendo beneficiadas con las abundantes ofertas de plataformas virtuales; también las poliamorosas que practican tríos, swingers, BDSM, etc, también están viendo su cuarto de hora de felicidad a través de la proliferación a diestra y siniestra de lives y chats por grupos de Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros.

Realmente, la óptica de la sobreabundancia y utilización de estas plataformas, páginas y herramientas es bivalente, ya que consigo trae tanto aspectos negativos como positivos.

Entre los positivos se puede argumentar que el hecho de que la pareja no esté de forma visible físicamente ayudará a una mayor libertad en sus expresiones sexuales, a lo cual se ha comprobado que muchas veces puede rapidamente obtener la anhelada conexión y con ello más rápido la madurez de la relación para cuando se pase al encuentro físico

La contraposición es la situación que recurrentemente ocurre y es el equivocado perfil de los amantes que casi siempre no corresponden a los datos e información suministrada entre sí, llegando a la desilusión y fracaso del contacto

Todavía nuestro continente se encuentra cursando por esta intempestiva e inesperada tempestad llamada coronavirus; pero en muchos otros países como los del continente europeo la pandemia ha mermado un poco dando tregua para aflojar las reglas de convivencia de tal forma que ha dado pie al uso de diferentes plataformas para otras prácticas entre ellas: el cruising, cancaneo o dogging, que también están tomando vuelo rápido en Colombia.

Tal y como lo explica Julieth Diprieto, sexóloga y escritora de la saga de la Gurú del Sexo, esta es la práctica sexual que consiste en mantener relaciones sexuales en lugares públicos, casi siempre de forma anónima y sin compromiso alguno; esta practica recibe varios nombres como el cruising o cancaneo y tienen un origen cultural en la comunidad LGBT, mientras el dogging es el anglicismo y suele usarse para referirse cuando los practicantes son heterosexuales.

Si nos avocamos a la práctica del cruising, son algunas plataformas las que pueden ser de gran ayuda para encontrar esa persona idónea de la comunidad LGBT; las apps propicias para esta comunidad son: Grindr, Growlr, Recon, Bender, Gaydar, Dlist, Manhunt, etc. Mientras que por el lado del dogging también encontramos un sinfín, siendo algunas de estas: Pure, 3der, Localsin, Down, Wingman, U4Bear, etc.

Así podemos concluir que el mundo ha cambiado y esta pandemia lo ha agilizado mucho más dándole un velo de una hiperconexión jamás antes vista y que irremediablemente seguirá cursando, la cual será aprovechada cada día más por los que ven en este una oportunidad para: reunirse con sus parejas, buscar su media naranja, llenar un poco su soledad y hasta aquellos que todavía anhelan el roce de una piel sin ningún compromiso. Cualquiera que sea la excusa, siempre el trasfondo será encontrar compañía.

El distanciamiento social no es una excusa para estar solo Foto: Getty Images