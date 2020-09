Así se vive el amor y la amistad en la pantalla de Caracol Televisión

Noche a noche las familias colombianas disfrutan de las producciones de Caracol Televisión, no solo por su trama sino por todos los personajes que dan ejemplo de amor y amistad, relaciones que tienen gran valor.

En Colombia, esta festividad que nació con un fin comercial se ha convertido en una oportunidad de reafirmar esos valiosos sentimientos, por eso, qué mejor fecha para hablar de nuestros personajes favoritos.

De seguro te sentirás identificado con algunas de las relaciones según las parejas y amigos de nuestras producciones. ¿Cuál es tu favorita?

AMISTADES

Pepita y Armando: estos amigos no temen en confiarse varios secretos, la lealtad está presente antes que cualquier otra cosa, al igual que la sinceridad por más dolorosa que sea. Pepita no teme en abrirle los ojos al que sea, pues no tolera que le hagan daño a quienes quiere.

Rosario y Panchita: no hay secretos entre ellas, por más que no estén de acuerdo con las decisiones de la otra, se apoyan, están para dar los mejores consejos y hasta para cubrir a su amiga frente a alguna mentira piadosa. Son cómplices.

Clara y Valerie: la buena actitud prevalece en esta amistad, están para apoyarse hasta en los planes más absurdos, eso si sin perder el sentido del humor ante cualquier circunstancia que se les presente. Se escuchan, lloran juntas y son incondicionales. Una es extrovertida y la otra bastante seria y bien puesta, por eso se complementan.

Rafael y Teto: llevan años de amistad, se apoyan, pero también han pasado por la traición, los celos y la envidia; sin embargo, como toda verdadera relación, están cuando más necesita el uno del otro, siempre dispuestos a meter las manos al fuego por ellos y su amistad, así se ganen varios enemigos por eso.

Carolina y Salvador: se conocieron por compartir una pasión, sin quererlo, poco a poco fueron sabiendo secretos del otro y creando una gran amistad donde la sinceridad, por más pesada que sea, prevalece. Discuten porque los dos tienen un temperamento fuerte, quieren tener siempre la razón y son tercos.

RELACIONES AMOROSAS

Óscar y Jimena: son apasionados, traviesos, impulsivos y orgullosos. Así como se dejaron llevar para iniciar su amor sin importar el resto del mundo, cuando discuten, el orgullo puede más que el amor hasta que se dan cuenta que separados se hacen más daño que estando juntos. Son vanidosos y comparten su gusto por la adrenalina.

Juan y Norma: con la mirada sintieron un clic que jamás habían sentido por alguien más, encuentran multitud de obstáculos que no les permite estar juntos. Lloran, se extrañan, discuten, se desesperan y viven separados con dolor, pero al final saben que se aman y estarán juntos después de dejar a un lado a los terceros que no los quieren ver felices.

Sara y Franco: bien dicen que del odio al amor solamente hay un paso, así es esta pareja que después de herirse mutuamente terminan perdidamente enamorados. Son sinceros y aunque temen que su relación termine mal, el corazón les gana cualquier batalla. Se apoyan y son confidentes.

Rafael y Clara: la atracción está desde el primer momento en que se vieron, aunque no fue fácil luchar por su amor, trabajan de la mano para dejar los errores en el pasado y aprovechar las segundas oportunidades brindando todo el amor que hay por dar.

Carmelo y Carolina: han superado cosas juntos, aunque les cuesta confiar logran hacerlo y trabajan en sus defectos, no obstante, las circunstancias no les ha permitido estar juntos, tiene algo que los unirá toda la vida, pero que no significa que podrán compartir una vida. Saben que estar separados es lo mejor, aunque por dentro se quemen de amor.