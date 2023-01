Capítulo: J.J. se niega a entregar al ‘Señor de los aires’ y todo se pone en su contra

Al fin llega el día en que ‘El señor de los aires’ toca suelo colombiano para reunirse personalmente con J.J. Es el momento preciso para llevar a cabo la operación que las autoridades han estado esperando, pero entre el temor y la ambición, Popeye termina aceptando el trato del narcotraficante.

Él le propone convertirlo en un hombre ultra millonario, a cambio de que le consiga toda la droga de Latinoamérica para así poder ampliar su negocio. Jhon Jairo no se resiste y termina por decidir que no llamará a la DEA. Alexandra no puede ocultar su indignación y le hace una llamada a Ana María Solozábal que la pone en aviso.

Luego de algunas llamadas, la periodista logra transmitir la información y las autoridades se enteran de la operación fallida, pero gracias al chip que le implantaron en el cuello dan con su paradero mientras intentaba huir por el mar.

Entre tanto, el panorama tampoco es nada agradable en la selva, pues la guerrilla descubre que Ximena pretendía pasarle una valiosa información a Tito, por lo que el comandante acaba con su vida sin ningún reparo. Lo mismo hace con el periodista, cuando lo encuentra merodeando en la zona.