"Fui por billete": Martín Suárez afirmó que no le importan las críticas recibidas en el Desafío

¿Lo recuerdas? Luego de aproximadamente 10 años, Martín Suárez , más conocido por los televidentes como 'El Tiburón del Caribe' volvió a aparecer en la esfera pública a propósito de la nueva edición del 'Desafío The Box'. En esta oportunidad, habló sobre su participación en el 'Desafío 2012: El Fin del Mundo' y posteriormente en el 'Desafío 2013: África, el origen', donde tuvo la oportunidad de ser catalogado como uno de los concursantes más competitivos.

Mira también: ¡Wow! Mira el antes y después de Liz Mendieta, exparticipante de El Desafío 2019

Publicidad

Su resistencia, sinceridad y ganas de salir adelante robaron la atención de múltiples espectadores, quienes seguían de cerca su rendimiento en las pruebas, cada noche a través de las pantallas de Caracol Televisión. Suárez, revivió en exclusiva anécdotas que dieron de qué hablar en su momento, como el hecho de fue sentenciado a muerte luego de que hiciera trampa en un Desafío de Salvación.

No te pierdas: ¡Sacó hasta unas tangas! Tin Castro mostró qué guarda en su baúl de los recuerdos del Desafío

Publicidad

Ante las constantes críticas que recibió, Suárez asegura que no le afectaron en absolutamente nada, pues considera que no es pertinente tener en cuenta comentarios negativos de personas que no aportan a su "mesa" y resaltó que la única razón por la que decidió ser parte de la producción, además de tener el talento para avanzar en el juego, es el hecho de que tendría la posibilidad de ganar un millonario premio.

En la actualidad, el exdesafiante trabaja de la mano de deportistas de alto rendimiento y comparte constantemente a través de sus redes sociales contenido relacionado con torneos en los que participa junto a su equipo de trabajo y demás temas asociados con el condicionamiento físico.

Publicidad