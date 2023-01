Yina Calderón se pronuncia luego de ser deportada de México y anuncia nuevo viaje

En los días pasados, Yina Calderón emprendía un viaje hacia México en compañía de su padre a cumplir sus sueños, pues iban a salir del país por primera vez y tenían muchas ansias por conocer la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, todo se vio opacado cuando fueron deportados de tierras aztecas y, entre lágrimas, registraron todo lo sucedido.

Luego de este bochornoso momento que vivieron, la huilense se pronunció a través de las historias de Instagram para contar que ya se encuentra muy tranquila y que su padre se fue para Ecuador de paseo, aunque no ha revelado la razón por la que los devolvieron.

“Dios sabe cómo hace sus cosas, aunque es un poco injusto”, dijo la influenciadora.

Luego Yina expresó que la vida continúa, por lo que como no pudo ir a México, se irá el fin de semana a Pscilago cerca a Bogotá porque están estrenando tobogán.

Finalmente, a través de sus historias de Instagram, puso fin a los rumores aclarando que no falsificó documentos, pues no tiene necesidad, además de que solo llevaba una faja en su maleta para un cliente y no era de yeso.

Yina Calderón después de que la devolvieran de Mexico pic.twitter.com/I2BPrr8GR0 — Alaniscbg (@sophiacbjh) July 19, 2019

