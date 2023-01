Will Smith se unió a Instagram y logró casi 2 millones de seguidores en un día

Parece mentira que a estas alturas Will Smith no tuviera Instagram pero para alegría de sus fans ya tiene. Lo sorprendente es que no ha sido precisamente porque sus hijos Willow y Jaden, maestros en el mundo 'influencer', lo hayan convencido.

El actor ha visitado el programa de Ellen DeGeneres para promocionar su última película, 'Bright' y ella ha sido la culpable de que haya abierto una cuenta. Tanto le ha insistido con las bondades de la red social de moda que hasta le ha dado una lección sobre cómo posar para conseguir más seguidores.

Publicidad

Su cuenta lleva abierta poco más de 24 horas y ya tiene casi 2 millones de seguidores, pero es que claro, no todo el mundo es tan carismático y gracioso como el actor.

Las primeras imágenes que ha compartido han sido las que se ha tomado junto a Ellen en su programa. Una de las más divertidas es en la que aparecen recreando la cabecera de la serie que le dio la fama 'El príncipe de Bell-Air'. La imagen lleva más de medio millón de likes.

Otra de las fotos que más likes acumula es esta en la que aparece el actor siendo tan solo un bebé. "Ya no hay filtros como este", decía junto a la instantánea.

Publicidad

Pero hay otro famoso que ha querido darle alguna lección sobre las peculiaridades de esta red social. Justin Timberlake le ha explicado qué es un #TBT, es decir, un Throwback Thursday, un hashtag que se utiliza cada jueves para compartir un recuerdo del pasado.

Publicidad

Will ha colgado un vídeo explicándole que conocía el significado y que no ha estado 'metido en un agujero' aunque no tuviera Instagram. El actor y el cantante se llevan de maravilla y esto era solo una broma entre ellos.