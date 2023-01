Vuelven las ‘Spice Girls’ a los escenarios

Las Spice Girls vuelven a unirse después de muchos años, pero esta vez con una modificación en su formación, estarán cuatro de las cinco originales. La integrante que faltará será Victoria Beckham, quien definitivamente le dice adiós a esa Victoria Adams en esta nueva etapa que tendrá el grupo.

Beckham reveló, recientemente, que su micrófono seguirá apagado y que no cree que su ausencia afecte demasiado las cosas. Según The Sun, Emma, Mel C, Mel B y Geri H se irán de gira por todo Reino Unido durante trece días el próximo año y harán tres conciertos en Wembley donde cantarán todos sus éxitos.

