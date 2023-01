¡Vuelve y pasa! Concejal aparece desnudo tomando una ducha en plena videoconferencia

Una vez más, el teletrabajo hace de las suyas, pues aunque es una muy buena opción para no tener que salir de casa durante la pandemia y evitar el contagio, también ha generado varios momentos incómodos y vergonzosos por parte de algunos de los miembros de la familia de los trabajadores o por un simple descuido como no apagar la cámara o no silenciar el micrófono.

Esta vez, el protagonista de un video viral fue el concejal español llamado Bernardo Bustillo, quien poco tiempo antes de que la sesión por videoconferencia llegara a su fin, apareció totalmente desnudo tomando una ducha y, aunque el vidrio empañado distorsionó un poco la imagen, luego se paró de frente a la cámara encedida y mostró todas sus partes íntimas.

En unas declaraciones divulgadas por EsTorresLaVega.com , el político explicó por qué no pide disculpas por lo sucedido:

“Personalmente, no siento que tenga que pedir disculpas por ello, dado que el incidente se produjo por querer seguir escuchado los últimos minutos del pleno en el turno de ruegos y preguntas mientras me duchaba para poder llevar a mi hija a tiempo antes de irme a mi trabajo”, explicó.

Por supuesto, luego del vergonzoso incidente, el video se volvió viral y le dio la vuelta a las redes sociales, pues además se ve la incomodidad de sus compañeros, ya que se escucha a una mujer expresar con desespero: “decidle algo a Berni. Decidle algo rápido, por favor ¿No se le puede desconectar o algo?”.

🎥VÍDEO | "Decidle algo a Berni. Decidle algo, rápido". El secretario general del PSOE de Torrelavega y concejal, Bernardo Bustillo, se ducha durante un pleno municipal telemático y no apaga la cámara. Atención a la cara del alcalde López Estrada (arriba a la derecha) pic.twitter.com/pdttr7YwWo — 🅰️hora Cantabria (@AhoraCantabria) July 1, 2020

