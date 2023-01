Viral: Reaparece supuesto odontólogo que había sido multado por atender a sus clientes en la calle

Gracias a las plataformas digitales se ha podido establecer que el "odontólogo" que se hizo viral meses atrás por atender al sus clientes en la calle, más específicamente en plena Plaza de La Mariposa en San Victorino, en Bogotá, ha vuelto a aparecer en un nuevo punto de la ciudad y con precios bastante económicos. Cabe aclarar que el sujeto había sido multado por la Secretaría de Salud por no cumplir con las reglas de higiene para llevar a cabo estos procedimientos.

La noticia fue dada a conocer por un influenciador conocido como José Ramírez, que reúne más de 200 mil seguidores en Tik Tok y cerca de 5 millones de 'me gusta' en la misma plataforma: “El señor siempre está de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, allí en ese punto de la ciudad. Primero nos dijo que tenía que hacer una limpieza, nos dijo que no podíamos grabarlo, pero lo grabamos a escondidas porque no queríamos tener problemas con nadie”, expresó.

En la grabación se logra ver el momento exacto en el que el joven se recuesta en la silla y espera pacientemente a que el sujeto, que dice ser un profesional, le ponga los brackets por un costo de 100 mil pesos. Incluso se observa cuando el "paciente" asegura que siente que los aparatos le están quedando muy ajustados en la mandíbula.

"En comparación de los lugares donde ponen los brackets más caros, son como 800 mil pesos, diferencia 700 mil. La verdad está barato si usted quiere ahorrarse unos pesitos, pero eso ya depende de ustedes, de cada quién. Yo vi que él usó todo lo que necesitaba", expresó el creador de contenido digital.

