Viral: Mexicano creyó que en Medellín había mar y alquiló un yate por 11 millones y medio de pesos

Un influenciador mexicano llamado Mau López se ha convertido en todo un fenómeno viral en redes sociales, luego de que contara en su cuenta de Tik Tok el gran error que cometió mientras organizaba sus vacaciones familiares en Colombia, pues junto a su familia planeaban descansar en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena.

Mira también: ¿Los recuerdas todos? Estos fueron los momentos más virales del año 2022



¿Qué fue lo que ocurrió?

Según lo que dio a conocer, sus padres le encargaron reservar un barco en una de las ciudades de destino; sin embargo, el joven se confundió pensando que la capital antioqueña tenía mar, de manera que rentó el yate que estaba ubicado en Cartagena durante los días que iban a estar en Medellín. Disgustada por la noticias, su madre lo contactó y le pidió que solucionara la situación, pues todo tuvo un costo de 11 millones 500 mil pesos y los encargados no querían devolver el dinero.

"Me asignaron solamente una cosita y claramente la embarré. Me dijeron que debía reservar un barco para pasear. Pensé que era realmente sencillo. Me pasaron el contacto y solamente debía mandar un mensaje con la fecha", relató el joven en medio de la plataforma, asegurando que se sentía avergonzado por hacer una revelación de este tipo.

No te pierdas: ¿Maldición del gato? Este es el animal que se volvió viral tras la eliminación de Brasil del Mundial

Publicidad