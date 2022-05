Viral: Joven recibe un billete falso con el rostro de Juan Gabriel

Entre los miles de vídeos que se vuelven virales cada día en redes como Tik Tok, Twitter o Instagram, recientemente destacó uno por su particularidad, pues no se trata de un perrito o gatito tierno; en este caso un joven en México fue estafado con billete de 50 pesos donde se puede ver perfectamente el rostro de Juan Gabriel, a pesar de que los demás elementos del billete no sean falsos ni tengan irregularidades.

El temor de recibir un billete falso está vigente en muchas personas, sin embargo, lo que no se espera es encontrar en uno el rostro de una de las figuras más destacadas de la música en América Latina: 'El Divo de Juárez'.

El cómico, pero también lamentable hecho fue compartido en Tik Tok en la cuenta de @ eduaralanplum , quien escribió: "Me dieron un billete muy rarito rarito 🥺 #billete #falso " y se le puede escuchar decir:

"Chale, banda, me acaban de dar un billete falso. Todo por no revisarlo al momento. Según ya ahorita lo reviso, sus ventanitas, sus mariposas… Y cuando no volteo: ¡No ma..., este güey es Juan Gabriel!".

El rostro que debía aparecer es el de del Siervo de la Nación José María Morelos y Pavón

El vídeo, de tan solo 17 segundos de duración, ya superó las 10 millones de reproducciones, 1.6 millones de likes y 11 mil comentarios, entre los que se puede leer:

"Lo volteas y canta no tengo dinero ni nada que dar" , "Es edición limitada"🤣 "Te doy 1000 por el", "Cuando lo quieras gastra te va a cantar: Pero qué necesidad"🤣🤣 y "Ya sabes lo que dicen: Lo que se ve no se pregunta", entre muchos otros más donde se rien de lo sucedido.