[Video] Llane, de Piso 21, fracasa haciendo el ‘Kiki Challenge’

Juan David Castaño, vocalista de Piso 21, intentó bailar la canción 'In My Feelings' de Drake, aunque no todo fue como los usuarios de su Instagram lo esperaban. Al parecer, el cantante quiso transmitir un mensaje muy cómico, pero con el fin de crear conciencia debido a la cantidad de accidentes de tráfico que se han generado con el reto de moda.

En el video se ve al artista intentado recrear este desafío, pero pronto se arrepiente y vuelve a cerrar la puerta del carro mientras al fondo se escucha una voz que dice “¿usted tiene idea del peligro que representa esto?”, al ritmo de la canción.

El particular video ha causado furor en las redes sociales, hasta el momento tiene más de 387 mil reproducciones y más de 94 mil comentarios. A este reto se han unido muchas celebridades, entre ellos Dim, también integrante de dicha agrupación.

