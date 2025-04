Camilo y Evaluna revelaron las primeras imágenes del cumpleaños de su hija Índigo

Camilo y Evaluna constantemente publican lo que hacen en su día junto a sus dos hijas, Índigo y Amaranto. El más reciente causó ternura en todos los internautas, tras conocer las primeras imágenes del cumpleaños de la más grande.

Video del cumpleaños de la hija de Camilo y Evaluna

Los intérpretes de 'Por primera vez' celebraron los tres años de Índigo por todo lo alto. A través de un video en YouTube, donde cuentan con más de tres millones de seguidores, revelaron en unos pocos minutos el momento tan especial que compartieron en familia. Al inicio del clip, Echeverry abraza con euforia a su bebé, a quien le recuerda que pasará un día increíble por tener un día más de vida.

También mostraron todo el proceso que se llevó a cabo para armar la decoración de la fiesta, cuya temática era de princesas en tonos azules y blancos. El vestido de la niña también llamó la atención y derritió de ternura a los fans. Algunos se preguntaron en qué momento pasaron tantos años.

"La princesa Petunia", "me derretí al escucharla tan feliz", "me morí de amor", "que sigas creciendo, siendo un alma libre y rodeada de mucho amor, princesa", "feliz cumpleaños al azul más bello que se ha creado", "angelita que bajó a este mundo a enseñarnos que podemos ser mejores personas, te amo Indi", "gracias por no revelar su carita, es un ejemplo de cómo podemos contar sin faltar a la privacidad de la infancia", dijeron algunos en Instagram.

El producto audiovisual tiene una duración de tres minutos y en la publicación que hicieron los intérpretes de 'PLIS' dejaron un mensaje muy especial. En la que describen cómo fue ese cumpleaños tan esperado para su hija.

"La idea era algo sencillo. Casa, algunas decoraciones, un plan tranquilo jaja. Pero a veces los planes cambian… y lo que pasa supera cualquier expectativa. Evaluna soltó el control, y lo que terminó pasando, fue mucho más bonito de lo que imaginamos. Un día lleno de risas, sorpresas, ternura, y una torta de chocolate. Gracias por acompañarnos en este momento tan nuestro", escribieron en su cuenta de YouTube.

Es de resaltar que, la pareja nunca ha publicado el rostro de ninguno de sus dos bebés. A pesar de que ya se hayan filtrado, en varias ocasiones, sus padres mantienen la identidad oculta para proteger a sus niñas de los malos comentarios.