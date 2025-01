Camilo enterneció al cantar a dueto con su hija Índigo: "Me derrito de amor"

El pasado 16 de enero, Camilo Echeverry estrenó su más reciente sencillo en colaboración con la cantante argentina Yami Sade. La canción, titulada 'Querida Yo', es una emotiva carta dirigida a sus versiones pasadas, en la que ambos artistas les recuerdan que, sin importar las dificultades, "todo estará bien".

El tema ha tenido una gran acogida entre sus seguidores, al igual que el video oficial, que ha sumado millones de reproducciones. A este éxito se suma un enternecedor momento que el cantante colombiano compartió recientemente: un clip en el que su hija Índigo, de apenas 2 años y fruto de su relación con Evaluna Montaner, canta junto a él un fragmento de la canción.

Mira también: Evaluna obligó a su familia a celebrar año nuevo antes de tiempo por un "deporte extremo"

En un video publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 28 millones de seguidores, Camilo mostró una recopilación de imágenes de su día a día en diversos escenarios, mientras se escuchaba de fondo el tierno dueto: la pequeña Índigo entona algunas frases, siguiendo el rasgueo de la guitarra de su padre y terminando los versos con dulzura.

“Esta versión de mi hija cantando Querida Yo vive sin pagar renta en mi mente 24/7”, escribió Camilo en la publicación. También confesó que escucharla interpretar los versos de la canción lo llena de orgullo y le hace sentir que está haciendo las cosas bien como padre.

Publicidad

Además, en su canal de WhatsApp, el cantante compartió el audio con sus seguidores más cercanos y lo describió como “el tesoro más grande” que podría guardar. Este gesto demuestra la conexión única y especial que tiene con Índigo, a quien también considera su mayor fuente de inspiración.

No te pierdas: A Camilo lo confundieron con otro cantante colombiano: "¿Usted no sabe cómo me llamo?"

La tierna participación de su hija en el tema no solo emocionó a sus fanáticos, sino que también reafirma el valor que Camilo le da a los momentos familiares, por lo que en la sección de comentarios del clip se pueden leer mensajes como: "¡Qué preciosura!😭", Es que ella es nuestra cantante favorita", "No sabía que necesitaba este audio", "amo escuchar a Indi cantar 🤍" Se me reinició la vida", "Este no es muy anticonceptivo de tu parte".

Publicidad

Hijos de Camilo y Evaluna

Camilo y Evaluna Montaner tienen dos hijos, Índigo y Amaranto, un bebé nacido en 2023. Índigo, quien nació en abril de 2022, ha sido una gran fuente de inspiración para ambos artistas, quienes comparten su vida familiar a través de sus redes sociales.