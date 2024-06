Video: Adele estalló contra un fanático por un comentario homofóbico, esto fue lo que le respondió

La cantante británica Adele detuvo por unos instantes su concierto del 2 de junio en Las Vegas tras escuchar entre el público a alguien que gritaba "el orgullo apesta", en referencia a la celebración anual que lleva a cabo la comunidad LGTBI.

Según el video de la actuación colgado en redes sociales y replicado por varios medios, la cantante de 'Hello', 'Rolling in the Deep', 'Set Fire to the Rain', conocida defensora de los derechos de la comunidad LGTBI, detuvo su espectáculo y se dirigió a quien supuestamente había gritado entre el público.

"Disculpa, ¿viniste a mi maldito concierto y dijiste que 'el orgullo apesta'?" dijo Adele evidentemente molesta. "¿Eres estúpido? No seas tan jodidamente ridículo", le espetó.

"Si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. ¿Está bien?", continuó la ganadora de Premios Grammy mientras entre el público del Caesars Palace se escucharon aplausos y gritos de apoyo.

Adele mantiene una serie de conciertos especiales en Las Vegas durante los fines de semana que se iniciaron en 2021 y a los que pondrá un paréntesis en agosto para actuar en la ciudad alemana de Münich antes de volver a Estados Unidos el próximo mes de noviembre.

Adele portó la bandera de Colombia en Las Vegas

La artista suele ser noticia por lo que se vive en sus shows, pues durante varias canciones camina entre el público, aprovecha para tomarse fotos y recibe los particulares regalos que le van entregando.

El pasado 2 de octubre de 2023, en el fin de semana número 29, los fanáticos colombianos de Adele se llevaron todas las miradas, dado que en dos presentaciones diferentes lograron que la artista portase los colores de la tricolor a lo largo de su show en Las Vegas.

En clips publicados en X, se mostró cómo una de las personas del público logró acercarse a la británica para ponerle una banda con los colores de la bandera de Colombia. Frente a este hecho, la artista se mostró bastante feliz de que se la pusieran y no dudó en acomodársela para lucirla durante el resto de su recorrido. -EFE