Victoria Beckham agradece todo el apoyo de su marido David

La diseñadora Victoria Beckham ha pasado los últimos días en la gran manzana ocupándose de cada detalle del desfile que presentó este domingo por la mañana en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, sin preocuparse por cómo se las estarían arreglando sin ella en Londres sus cuatro hijos, ya que su marido, el exfutbolista David Beckham, se encontraba al frente de la casa ocupándose de que todo marchara sobre ruedas.

"Se asegura de que hagan los deberes, cenen y se vayan a la cama a su hora", explicó la antigua componente de las Spice Girls a Entertainment Tonight, que invertirá los papeles con su marido una vez concluyan sus obligaciones en Nueva York para que su marido pueda centrarse en sus propios proyectos: "Somos un equipo muy, muy bueno. En el plano creativo, no podría hacer nada de esto si no tuviera ese apoyo en casa. ¡David es maravilloso!".

Publicidad

Consciente del papel vital que juega su marido a la hora de ayudarle a compaginar su carrera y su faceta como madre de Brooklyn, Cruz, Romeo y Harper, Victoria no duda en deshacerse en halagos hacia él a la menor oportunidad.

"No podría dedicarme a lo que me dedico si no fuera por David. Es un marido increíble, un padre maravilloso. Me siento muy afortunada", concluyó.

El desfile de Victoria de este domingo contó con dos invitados muy especiales, David y su hijo mayor, quienes realizaron un viaje relámpago a Nueva York para poder apoyar a la diseñadora en un día tan especial.

"Estoy muy feliz de tener a Brooklyn conmigo en Nueva York. ¡Te quiero muchísimo!", escribió la orgullosa madre en su cuenta de Instagram junto a una foto de su primogénito posando con una de las maniquís del desfile.

Publicidad

"Qué desfile más increíble. Bien hecho, mamá", le respondía el joven a través de la misma plataforma.