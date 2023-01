¿Usó o no? Tom Cruise habló del supuesto relleno en sus nalgas

Tom Cruise es uno de los actores más activos del mundo del cine. A sus 55 años, su condición física es admirable, aunque cuestionable una parte de su cuerpo: su trasero, que desde hace unas semanas se volvió viral.

A través de gif, videos y memes Tom Cruise fue motivo de burla por la gran cola que se ve durante la filmación de 'Valkyria'. Según sus seguidores afirmaron que sí usó relleno.

Sin embargo, Tom dijo que no. Durante una entrevista con Screen Rant afirmó: “no tengo ni idea como nació el rumor. No hubo nada de eso en Valkyria. No. Soy yo. No es CGI – imagen computarizada- soy yo. Yo hago mis escenas. Hasta donde yo sé, yo hago mis escenas”

El actor suele protagonizar escenas de alto riesgo, en las que él prefiere no tener doble.