¿Un estorbo? Exnovio de Jessica Cediel mandaría una indirecta por su nueva relación

Recientemente, la presentadora Jessica Cediel sorprendió en sus redes sociales con la noticia de una nueva relación amorosa, esta vez con el exparticipante de un reality estadounidense, Mack Roesch.

Más allá de la sorpresiva relación, lo que dejó pasmados a sus seguidores fue que no hace mucho la famosa había anunciado su compromiso con Leo Sarria y, aunque había rumores de su separación, no se había confirmado ni desmentido nada hasta ahora con la publicación de las instantáneas en compañía de su nuevo amor.

Pero parece que dicha noticia no solo tomó por sorpresa a los cibernautas sino también a su expareja, quien, por medio de su Instagram habría mandado una indirecta, días después que el nuevo noviazgo se hiciera público.

“Lo que no sirve, que no estorbe”, fue el mensaje con el que Leo Sarria acompañó la publicación en la que posa a solas en la plaza, dicho que los cibernautas tomaron como una indirecta para la famosa y, aunque poco después prefirió cambiar su pie de foto por un par de emojis, este no logró pasar por desapercibido.

“No te merece, te hizo un favor”- “Sí, mejor sólo que mal acompañado, se libró de esa loca” – “Lo que pasó, pasó, para delante sin mirar atrás. Muchos éxitos” – “Porque borraste el mensaje si es la verdad, la mojigata esa no sirve para nada”, comentaron algunos usuarios, expresándole todo su apoyo al hombre.

Indirecta para Jessica Cediel? 🤔 pic.twitter.com/TTxxHduFX5 — Qué tal esto (@CorreDile) December 10, 2019

