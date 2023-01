'Traté de fingir que estaba feliz': La actriz Anne Hathaway se confiesa

Todo el mundo puede pensar que ganar un Óscar, el mayor reconocimiento que se le puede dar a un actor por su trabajo y obra, debería ser motivo de absoluta felicidad y regocijo para quien lo recibe. Pues hoy sabemos que no fue así pata Anne Hathaway, la actriz que hemos visto en producciones como 'El diablo viste a la moda'.

Para Hathaway, quien recibió el galardón en 2013 por su papel en la aclamada película 'Los Miserables' (en donde actuó junto a Hugh Jackman, Russell Crowe y muchos más) el premio no la hizo sentir satisfecha. Al contrario, estaba muy incómoda al subir al escenario, frente montones de personas y millones de espectadores.

La actriz consefó que trató de fingir que estaba feliz, pero no pudo hacerlo en aquel momento, pues aún no se había recuperado del duro trabajo que fue interpretar aquel papel. Además, indicó que no se sentía bien por estar ahí arriba con un vestido que costaba mucho más de lo que varias personas tenían.

Además, opinó que se ganó un premio por representar un dolor que se mantenía de forma colectiva en la humanidad. Hathaway fue muy criticada en su momento por la actitud tan rara que mostró al recibir el galardón de manos del legendario actor Christopher Plummer.