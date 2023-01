¿Tocó o no la guitarra? Camila Cabello recibe críticas por reciente show La cantante presentó su tema ‘Never Be The Same’ en el programa de Ellen DeGeneres, pero su modo de tocar la guitarra sembró varias dudas.

¿Tocó o no la guitarra? Camila Cabello recibe críticas por reciente show ¿Tocó o no la guitarra? Camila Cabello recibe críticas por reciente show Camila Cabello se encuentra promocionando su más reciente sencillo 'Never Be The Same', extraído de su primer álbum como solista, y en los últimos días lo hizo a lo grande en el programa de Ellen DeGeneres. Allí apareció luciendo un vestido negro, guantes de encaje y un gran collar de perlas, acompañada de una banda que la acompañaba en la música. Publicidad Camila, por su parte, tomó la guitarra y mientras cantaba la tocaba, pero muchos de los espectadores no quedaron tan convencidos por su presentación. ¿La razón? Creen que en realidad la artista no estaba tocando la guitarra y que tan solo era parte del show. Sus seguidores salieron en su defensa y comenzaron a publicar videos en donde, efectivamente, aparecía tocando este instrumento, pero lo cierto es que todavía quedó la duda en muchos acerca de su presentación. Aquí el video para que juzgues tú mismo: