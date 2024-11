Tiktoker anunció su muerte en un video y conmovió a sus seguidores con la dura noticia

Un conmovedor video sorprendió a los más de 23 mil seguidores de Bella Bradford, una tiktoker que mostraba su estilo de vida y realizaba contenido relacionado con la moda, belleza y su dura batalla contra el cáncer, por lo cual en ocasiones se grababa desde el hospital.

A sus 24 años, esta joven oriunda de Estados Unidos estaba luchando contra un rabdomiosarcoma, el cual le fue detectado tres años atrás, que afecta el músculo de la mandíbula, no obstante, ella decidió seguir adelante y ponerle la mejor actitud con el objetivo de recuperarse.

A pesar de sus intentos por salvar su vida y el enfoque que le dio a esta dura batalla, Bella Bradford llenó de emociones a sus seguidores al subir su último Get ready with me, en el que aprovechó para despedirse de quienes la siguieron en este tiempo y la apoyaron a dar la pelea ante el cáncer.

En la descripción del video, la joven dejó este mensaje: "Gracias por todo su amor y apoyo a lo largo de mis etapas finales de la vida, estoy muy agradecida. Grabar estos vídeos realmente me trajo un sentido de pureza en mis últimos meses y también me conectó con una comunidad de personas muy amable. Les deseo a todos una vida hermosa y, por favor, recuerden vivir cada día con tanto significado como el siguiente. Qué privilegio es envejecer".

Sumado a esto, Bella recalcó: "Gracias por permitirme ser yo misma en esta plataforma, realmente me sentía emocionada cada día de saltar aquí y conectar sobre nuestro amor compartido por la vida y la moda".

Cabe destacar que este emotivo mensaje acompañó un video de once minutos, en los que la tiktoker quiso tener su último adiós con la comunidad que creó y que la vio en varios de sus contenidos. En este exaltó que no quería quedarse sin hacer su último Get ready with me dado que amaba hacer este tipo de contenido.

Al final del mensaje de esta publicación, la cual tiene seis millones de reproducciones, hubo un párrafo hecho por quien lo publicó en esta cuenta: "Bella falleció pacíficamente rodeada de las personas que más ama el martes 15 de octubre. Gracias por todo su apoyo y amor a lo largo del camino, nunca se desperdició ningún acto de bondad en ella, estuvo eternamente agradecida".