¡Terrible fobia! Demi Lovato es alérgica a los gatos sin pelo

"Sinceramente pensaba que no sería alérgica a los gatos sin pelo... estoy muy disgustada", confesaba Demi a través de su Twitter.

Para la cantante es imposible estar cerca de estos animales, o incluso de alguien que tenga uno como mascota pues su ataque de alergia es instantáneo.

"No soy alérgica a todos los animales, solo a los gatos y a los perros. A veces tengo reacciones alérgicas a los perros, otras veces no. Pero con los gatos... si estoy a menos de tres metros de ellos, me pongo histérica. He estado en habitaciones con gente y me ha dado un ataque de alergia, y les he preguntado: '¿Tienes gato, verdad?' y ellos me han dicho: '¡Sí! ¿Cómo lo has sabido?', contaba Demi a la revista Destination Luxury.

A pesar de las alergias, Demi y su novio Wilmer Valderrama han tenido diferentes perros, a los que han querido como a hijos.

Por: Bang Showbiz

