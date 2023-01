Taylor Swift le dedica uno de sus premios iHeart Radio Music Awards a Calvin Harris

La cantante Taylor Swift le dedicó el premio a Mejor Gira Musical que ganó este domingo en la gala de los iHeart Radio Music Awards celebrada en Los Ángeles a su novio, el DJ Calvin Harris, cuyo verdadero nombre es Adam Wiles.

"Por primera vez había una persona maravillosa esperándome en casa cuando los focos se apagaban y la multitud se dispersaba. Así que quiero darle las gracias a mi novio Adam por eso. Los quiero a todos, chicos", aseguró la intérprete al recoger el premio de manos de Justin Timberlake.

A lo largo de la velada Taylor también se llevó los premios a Mejor Artista del Año, a Momento más Memorable del Año por su interpretación de "una joven desequilibrada con la máscara de pestañas corrida" en el videoclip 'Blank Space' y el galardón a Mejor Álbum. Su íntima amiga Selena Gomez fue la encargada de entregarle este último premio, que Taylor quiso dedicar a sus padres como agradecimiento por inculcarle la confianza necesaria en sí misma para convertirse en una estrella de la música.

"Sé que mi padre, mi madre y mi hermano están viéndome. El recuerdo más claro que tengo de mi infancia es de mis padres diciéndome que era única, diferente y especial y que podía hacer cualquier cosa que quisiera en la vida. Así que, a todos los padres ahí fuera, no olviden decirle a sus hijos que son especiales, únicos y diferentes y que pueden hacer cualquier cosa que quieran en la vida. Gracias por aceptarme", aseguró Taylor en su discurso de agradecimiento.

Taylor no fue capaz de contener la emoción cuando Calvin recibió el premio a Mejor Artista Dance del Año, momento en el que las cámaras la grabaron abrazando a su chico delante de todos los presentes.

Los otros grandes triunfadores de la velada fueron Justin Bieber -que se llevó a casa tres premios-, el rapero Drake y el grupo Twenty One Pilots, que recogieron cada uno dos galardones.

La gala contó con la actuación del británico Zayn Malik, que se subió al escenario para interpretar su tema 'Like I Would' de su primer disco en solitario, 'Mind of Mine'.

Por: Bang Showbiz