Taylor Swift celebra la felicidad de sus amigos Ed Sheeran y Abigail Anderson

El bonito momento personal que vive Taylor Swift gracias a su romance con el actor Tom Hiddleston resulta aún más especial debido a que algunos de sus más íntimos parecen estar tan felices y enamorados como ella, como es el caso de su amiga de la infancia, Abigail Anderson, o del cantante Ed Sheeran.

Esta feliz coincidencia fue más que suficiente para que la cantante decidiera organizar una fiesta el pasado fin de semana con la excusa de celebrar el compromiso matrimonial de Abigail y el primer aniversario de Ed con su novia, Cherry Seaborn.

Publicidad

"Cuando literalmente hay tanto amor a tu alrededor, que la única opción que te queda es reunir a todos tus enamorados y cantaros mutuamente canciones de amor. ¡Te queremos, Taylor! Mis respetos a Ed Sheeran por el mejor photobomb del año", declaró Abigail en su Instagram junto a una fotografía tomada durante la celebración, en la que aparece posando junto a su prometido y Taylor, y en la que además se puede ver en un segundo plano a Ed besando a su novia.

"El amor está en todos lados. Felicidades chicos", escribió por su parte Taylor en su propio perfil para felicitar a Abigail y a Ed Sheeran.

La relación de Abigail y Taylor se remonta a su etapa de estudiantes en el instituto, aunque ambas han permanecido muy unidas incluso después de que la carrera de la cantante despegara y acabara convirtiéndola en una estrella internacional. Además de organizarle una fiesta de cumpleaños a su amiga el año pasado, en la que no faltó una actuación de su banda favorita, Dashboard Confessional, Taylor también invitó a Abigail a acudir a la gala de los Grammy 2015 como su cita.

En el caso de Ed Sheeran, su amistad con Taylor comenzó en 2013, cuando pasaron más de un año juntos en la carretera en el marco de la gira 'Red Tour' de la intérprete. Recientemente la joven echó mano de sus redes sociales para rendirle homenaje a su amigo, confesando que siempre ha sido una de sus grandes inspiraciones en el terreno musical.

Publicidad

"No creo que se haya dado cuenta nunca de lo mucho que me ha inspirado con su pasión y compromiso con crear constantemente nuevo arte... Te mereces todo lo que has conseguido, Ed, y todo lo que seguirás consiguiendo", le aseguraba su amiga en Instagram.