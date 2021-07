¡Solución inteligente! Descubre el dispositivo que te ayudará a no perder tus pertenencias nunca

Tener el riesgo de perder las llaves, la cartera, los instrumentos musicales, la billetera, el maletín o hasta la mascota sin saber cuál es su destino final ya no será más un problema. Samsung Colombia presenta su nueva serie web llamada El Museo de las cosas perdidas.

A través de cada capítulo de la mano de un excéntrico host podrás conocer todas las historias que guarda este lugar, a dónde llegan los objetos que más pierden los colombianos, pero además, el dispositivo que es la solución a este problema. Se trata de un localizador que avisa cuando las cosas se están yendo lejos: el Samsung Galaxy Smart Tag.

Este pequeño, pero útil dispositivo tiene muchas ventajas y es la solución más inteligente para tener las cosas siempre a la vista. Una de las principales es que es compacto y práctico, funciona con un simple clic, es económico y novedoso, la batería es muy duradera y aguanta meses sin tener que cambiarla. Además, también tiene conectividad de ida y vuelta, es decir, puedes encontrar tu celular extraviado con un Galaxy Smart Tag.

No pierdas nunca más tus objetos en dos simples pasos:

Utiliza el Galaxy Smart Tag para etiquetar tus cosas más valiosas y, si las llegas a perder, abre la aplicación y consulta dónde estuvieron por última vez.

Publicidad

Este dispositivo tienen un rango de bluetooth de hasta 120 metros sin obstáculos, no obstante, si tu artículo extraviado está fuera del rango o no tienes conexión, ¡no te preocupes!, la red de Galaxy Find usa los datos escaneados para encontrarlos por ti de forma privada, además, puedes buscar fácilmente en el historial el lugar donde estuvo la etiqueta para rastrearla. Incluso, es posible usar otros dispositivos tuyos para encontrar tus artículos.

Por eso, ahora que ya conoces Samsung Galaxy Smart Tag, no busques, encuentra. Y por supuesto, suscríbete al canal de YouTube de Samsung Colombia para no perderte un solo episodio de la serie web El Museo de las cosas perdidas para conocer cada objeto extraviado y su particular historia, junto a la forma en la que funciona este innovador dispositivo, el Galaxy Smart Tag, el cual te ayudará a no extraviar nunca más tus pertenencias más valiosas y queridas.

Por último, recuerda que, para dejar de buscar y empezar a encontrar, puedes comprar ya mismo tu Galaxy Smart Tag aquí.

Publicidad

No olvides suscribirte al canal de YouTube de Samsung Colombia , en donde podrás disfrutar constantemente de contenido que promete atraparte con horas de mucha diversión.